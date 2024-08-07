«Обошлись абсолютно непорядочно»: премьер Румынии бойкотирует закрытие Олимпиады-2024 из-за скандала в гимнастике

Марчел Чолаку заявил, что не примет участия в церемонии закрытия ОИ в знак протеста. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил свой протест против лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы «бронзы» Олимпиады в Париже в вольных упражнениях.