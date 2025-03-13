Полиция задержала наркоагрария, выращивавшего в ангаре в одном из СНТ в Ленобласти 110 кустов конопли

Два дня назад сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате реализации оперативной информации пресекли противоправную деятельность ранее не судимого 33-летнего жителя посёлка Лисий Нос, планировавшего сбыть крупную партию наркотического средства растительного происхождения собственноручного изготовления.