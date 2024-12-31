В России начали выдворять мигрантов за публичный намаз в общественных местах

Теперь эту практику нужно масштабировать.Вот, например, суд Люблинского района оштрафовал и депортировал ваххабита из Таджикистана, который посредством намаза занимался религиозной пропагандой: Гражданин Таджикистана Якубов А.
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