Китай ввел экспортные ограничения для 28 оборонных компаний США

КНР — третий по объему торговый партнер Штатов. Санкционная война между странами усиливается с каждым годом, и после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации ожидается лишь эскалацияМинистерство торговли КНР запретило экспорт продукции двойного назначения 28 оборонным подрядчикам США.
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