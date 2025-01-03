Китай ввел экспортные ограничения для 28 оборонных компаний США

КНР — третий по объему торговый партнер Штатов. Санкционная война между странами усиливается с каждым годом, и после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации ожидается лишь эскалацияМинистерство торговли КНР запретило экспорт продукции двойного назначения 28 оборонным подрядчикам США.