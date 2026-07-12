Украинцам ясно, что дела плохи. И они не хотят умирать

vagas Karlito

Они поймут это окончательно когда все привычные понятия исчезнут из их жизнеобеспечения ! Магазины, АЗС, системы здравоохранения и тп! Это просто их продолжают беречь через не хочу! Себе во вред! Но зато как бы гуманно! А то,- что они бьют по нашему мирняку,- это гуманно? То что они обросли оружием европейским,- тоже? Давно бы закончили эту бодягу взяв на вооружение методы так называемой цивилизованной части иностранной сволочи!