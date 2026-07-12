Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

Украинцам ясно, что дела плохи. И они не хотят умирать

Украинцам ясно, что дела плохи. И они не хотят умирать

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала заявил, что украинские новобранцы не хотят идти на конфликт, исход которого уже предрешен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Роман Орманин
3 000 000 хозлов сыграло в ящик и вдруг они о чём то догадались да интересно)))!!!
Ответить
4 н.
vagas Karlito
Они поймут это окончательно когда все привычные понятия исчезнут из их  жизнеобеспечения ! Магазины,   АЗС, системы здравоохранения и тп! Это просто их продолжают беречь через не хочу! Себе во вред! Но зато как бы гуманно! А то,- что они  бьют по нашему мирняку,- это гуманно? То что они обросли оружием  европейским,- тоже? Давно бы закончили  эту бодягу взяв на вооружение методы так называемой цивилизованной  части иностранной сволочи!
Ответить
4 н.