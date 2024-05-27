Делаем из простой пшенки кулинарный шедевр с мясом на ужин. Кашу никто не узнает

Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто любит сочетание полезных злаков и нежного мяса. Мы будем готовить ароматное и насыщенное блюдо из пшенной крупы с мясом кролика или индейки, морковью, луком и изюмом, приправленное белым вином и свежими томатами черри.
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