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Первый полет Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае

Первый полет Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае

Sukhoi Superjet New, оснащенный российским оборудованием, впервые поднимется в воздух в мае, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП), входящего в АО "КРЭТ" Александра Войта.

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