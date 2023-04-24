Первый полет Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае

Sukhoi Superjet New, оснащенный российским оборудованием, впервые поднимется в воздух в мае, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП), входящего в АО "КРЭТ" Александра Войта.