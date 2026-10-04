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Татар-информ

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Татарстанцы выбрали имена для двух соколов-балобанов, отправляющихся в Киргизию

Татарстанцы выбрали имена для двух соколов-балобанов, отправляющихся в Киргизию

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ Жители Татарстана выбрали имена для двух соколов-балобанов, которые в скором времени отправятся в зоопарк киргизского города Каракола «Бугу Эне».

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