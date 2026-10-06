Пулково принял 9 международных рейсов, не севших в Москве

Девять международных рейсов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены в петербургский аэропорт Пулково из-за ограничений на использование воздушного пространства; к девяти утра шесть самолётов уже вылетели в столицу, а пассажиров трёх оставшихся разместили в терминале.