Дмитрий Медведев: Когда я слышу выражение «формула мира зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости

Олег Шабалин

Блин, ну какой бы олень мне что не говорил против,я уверен они в большинстве там фашисты,в большинстве.Выявлять их надо жёстко,без сюсюканья и либерастическое толерантного гуманизьму,будь он неладен.Боюсь прихода второй хрущёвщины,ой боюсь.А через лет пятьдесят, плюс-минус,опять потоки кровищи!?