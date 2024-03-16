О «формуле мира» киевских наци, швейцарских «мирных конференциях» и реальной основе переговоров Когда я слышу выражение «формула мира зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего.
Дмитрий Медведев: Когда я слышу выражение «формула мира зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости
Комментарии
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Олег Шабалин
Блин, ну какой бы олень мне что не говорил против,я уверен они в большинстве там фашисты,в большинстве.Выявлять их надо жёстко,без сюсюканья и либерастическое толерантного гуманизьму,будь он неладен.Боюсь прихода второй хрущёвщины,ой боюсь.А через лет пятьдесят, плюс-минус,опять потоки кровищи!?
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15 час.
Анатолий Анатольев
Может пора Медведеву от советов переходить к действиям по уничтожению банды ЗЕ и их дворцов?????! Надоели БЛА,БЛА,БЛА!
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3 час.
Владимир Соловьев
Что то подобное испытывает российский народ к памятнику "ЕЦ", построенный ДАМом, из такого же чувства к россиянам.
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3 час.
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