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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиоли о 3:1 с «Вероной»: «Милан» сыграл очень хорошо, учитывая, что в четверг провел очередной матч в Лиге Европе» 

«Мы правильно подошли к матчу, но в эпизоде с пропущенным голом могли бы и порасторопнее сыграть на подборе.

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