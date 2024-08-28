Россиян предупредили о новом обмане с установкой счетчиков

Мошенники стали использовать новую схему обмана: они пытаются убедить жертву установить новые счетчики учета электроэнергии, параллельно выманивая данные от личного кабинета на «Госуслугах», рассказала РИА «Новости» куратор проекта Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
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