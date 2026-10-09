Электромобиль Атом — продажи идут?

В течение сентября на учет встали всего 14 российских электромобилей Атом. Об этом рассказал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
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