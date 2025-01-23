Xpeng Aeroht запускает проект по облету островов на Хайнане

Xpeng Aeroht, предприятие китайского производителя электромобилей Xpeng, объединило усилия с провинцией Хайнань (Hainan) для создания “воздушной кругосветной живописной трассы”, открыв новую эру полетов по всему острову в тропической провинции.
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