Лихач без прав отправил в травму трех подростков в Новосибирске

22-летний житель Новосибирска сел за руль автомобиля ВАЗ-2106, не имея водительских прав. В качестве пассажиров парень пригласил компанию подростков: двух девушек 16-ти и 18-ти лет и 17-летнего молодого человека.
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