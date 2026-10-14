Варан несет свою добычу в парке Бангкока. Победитель в номинации «Дикая природа в городе» / © Seth Forestson / Wildlife Photographer of the Year Абсолютным победителем конкурса стал фотограф, запечатлевший слониху с погибшим детенышем.
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