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Барселона предлагает вернуть гонку «Ф-1» на городскую трассу «Монтжуик», где Гран-при Испании проводили в 1969-1975 годах (SoyMotor)

Барселона предлагает вернуть гонку «Ф-1» на городскую трассу «Монтжуик», где Гран-при Испании проводили в 1969-1975 годах (SoyMotor)

Контракт на проведение этапа «Ф-1» на трассе «Барселона-Каталония» истекает в 2026 году. Предполагается, что гонку перенесут в Мадрид, при этом в 2026-м в стране могут пройти сразу два Гран-при.

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