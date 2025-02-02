Готовится амнистия для всех: от Януковича до блогеров

По данным из надежного источника «GOLOS.EU», до конца текущего года в Украине ожидается объявление амнистии для всех оппозиционных политиков, блогеров и обычных граждан, которые пострадали от преследований со стороны властей с 2014 года.
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