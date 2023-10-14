FMTV: Макрон задействует до 7 тысяч солдат после нападения на школу в Аррасе

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение задействовать до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения с ножом на школу в городе Аррас, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
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