Панамский канал страдает от засухи, грузоперевозки по нему сокращаются, а торговые возможности США, как следствие, сильно ограничиваются.
Высыхающий Панамский канал утопит доминирование США в западном полушарии, а альтернативный маршрут контролируется Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Нашел такую схему, тогда всё верно написано. Считал, признаюсь ошибочно, что с Карибского моря уровень воды до озера Гатун находится примерно в одном горизонте. А так оказывается это озеро снабжает шлюзы и направо и налево, тогда "да", из-за засухи проблемы неизбежны.
Ответить
17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А снять этот уровень ...СЛАБО????
Ответить
17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Сто лет назад пригнали бы "сто миллионов китайцев" и они за миску риса в день лопатами углубили бы русло канала за пару месяцев, а сейчас всё за бабки, за большие бабки, которые никто вкладывать не хочет, потому что один хрен половину с3,14здят и придётся добавлять ещё.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии