Высыхающий Панамский канал утопит доминирование США в западном полушарии, а альтернативный маршрут контролируется Россией

Нашел такую схему, тогда всё верно написано. Считал, признаюсь ошибочно, что с Карибского моря уровень воды до озера Гатун находится примерно в одном горизонте. А так оказывается это озеро снабжает шлюзы и направо и налево, тогда "да", из-за засухи проблемы неизбежны.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Сто лет назад пригнали бы "сто миллионов китайцев" и они за миску риса в день лопатами углубили бы русло канала за пару месяцев, а сейчас всё за бабки, за большие бабки, которые никто вкладывать не хочет, потому что один хрен половину с3,14здят и придётся добавлять ещё.