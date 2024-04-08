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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Высыхающий Панамский канал утопит доминирование США в западном полушарии, а альтернативный маршрут контролируется Россией

Высыхающий Панамский канал утопит доминирование США в западном полушарии, а альтернативный маршрут контролируется Россией

Панамский канал страдает от засухи, грузоперевозки по нему сокращаются, а торговые возможности США, как следствие, сильно ограничиваются.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Нашел такую схему, тогда всё верно написано. Считал, признаюсь ошибочно, что с Карибского моря уровень воды до озера Гатун находится примерно в одном горизонте. А так оказывается это озеро снабжает шлюзы и направо и налево, тогда &quot;да&quot;, из-за  засухи  проблемы неизбежны.
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17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А снять этот уровень ...СЛАБО????
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Сто лет назад пригнали бы &quot;сто миллионов китайцев&quot; и они за миску риса в день лопатами углубили бы русло канала за пару месяцев, а сейчас всё за бабки, за большие бабки, которые никто вкладывать не хочет, потому что один хрен половину с3,14здят и придётся добавлять ещё.
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17 час.

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