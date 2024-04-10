Дворцов оценил последний концерт Кунгурова: «Никак не мог собраться»

Продюсер Сергей Дворцов рассказал NEWS.ru, что во время своего последнего выступления оперный певец Евгений Кунгуров испытывал затруднения с концентрацией внимания и себя в целом из-за усталости и плохого самочувствия.
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