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Журова о том, что канадцы против допуска россиян: «Это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов»

Светлана Журова назвала заявление канадцев о продлении бана России спланированной стратегией. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские атлеты обратились с письмом к национальному олимпийскому комитету (НОК) Канады.

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