В Кремле прокомментировали слова Пашиняна об угрозах, "исходящих" от ОДКБ

Песков не согласился со словами армянского премьера о том, что ОДКБ является угрозойГлава армянского кабмина на Всемирном саммите заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы создаёт угрозы безопасности республики и её суверенитету.
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