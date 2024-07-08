Гендиректор «Динамо» о Братском Кубке: «Могли бы сыграть и лучше, но в неоптимальном составе выглядели достойно»

Бело-голубые обыграли белградский ОФК (2:0) и уступили «Партизану» (2:2, 2:4 по пен.). — Довольны, как «Динамо» провело эти две игры? — Нашу игру нужно оценивать с учетом того, что команда не в полном составе.
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