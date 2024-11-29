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CNN раскрыл план Трампа по Украине, который «понравится Путину»

CNN раскрыл план Трампа по Украине, который «понравится Путину»

Решение избранного президента США Дональда Трампа назначить своего экс-советника по нацбезопасности Кита Келлога в качестве спецпосланника по Украине может понравиться президенту России Владимиру Путину, считает журналист СNN Ник Пейтон Уолш.

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