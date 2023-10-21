ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Русским женщинам феминизм ни к чему

Русским женщинам феминизм ни к чему

@ Zuma/ТАСС Пока в «благословенном свободном мире» женщины сражались за свои права, «тоталитарный большевизм» непринужденно справился с этой проблемой.

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