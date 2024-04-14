Часов Яр как ещё одна операция Русской армии. Разговор с торопыгами

Минские соглашения-обман.Стамбульский проект- обман.Буча облетела весь мир.Многие поверили в обман.Сколько судов иницировала Украина,сколько резолюций ПАСЕ и ООН?Молчим.Сидели на диване и говорили о бомбах и бомбометании.Услышали и применили в Авдеевке.Антновский мост ВСУ разрушили.нам с высоких трибун утверждали,что ракетами нельзя уничтожить мост,надо подорвать опоры.Одни говорят.другие действуют.отступая ,ВСУ все взрывает и уничтожает.СВО не позволено.Стратегия такова.

VG

Vasily Golov

Харьков.Воронежский фронт освободил в феврале- марте 1943г.Потом Манштейн из района Тульской и Рязанской обл выбил и занял Харьков.ГКО решили сначала освободить Курск,Орел,Белгород.окружить харьковскую группировку немцев.Среди генералитета немцев начались распри.Одни хотели отступления,другие-стоять до последнего.Первыми начали отступать иностранные союзники немцев.Венгры и румыны.Харьков не так сильно был разрушен.Помогали армии партизаны.Рельсовая война не позволяла доставить резервы с юга и запада.Сегодня ВСУ считают Днепр преградой для наступления войск СВО. 20 мостов работают в логистической системе по снабжению ВСУ от НАТО. Позволяем.Нет техники сегодня?Тогда Красная армия имела 450 самолетов( сегодня не более 100),800 танков (сегодня меньше значительно).Артиллерии и минометов тогда более 5 тыс стволов. Все это средства уничтожения.Сегодня иное вооружение по назначению?Уровень разный.По дальности,по точности.Тогда не было гуманизма к противнику. У НАТО война на поражение России.Это у нас ОПЕРАЦИЯ с множеством ограничений.Мир построен на обмане России.НАТО четко заявило об этом.Франция уже прислала солдат.Ждут следующую партию.