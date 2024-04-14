БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Часов Яр как ещё одна операция Русской армии. Разговор с торопыгами

Часов Яр как ещё одна операция Русской армии. Разговор с торопыгами

В который раз сталкиваюсь с тем, как наши читатели «берут» опорники и даже города раньше нашей армии.

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Комментарии
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Vasily Golov
Минские соглашения-обман.Стамбульский проект- обман.Буча облетела весь мир.Многие поверили в обман.Сколько судов иницировала Украина,сколько резолюций ПАСЕ и ООН?Молчим.Сидели на диване и говорили о бомбах и бомбометании.Услышали и применили в Авдеевке.Антновский мост ВСУ разрушили.нам с высоких трибун утверждали,что ракетами нельзя уничтожить мост,надо подорвать опоры.Одни говорят.другие действуют.отступая ,ВСУ все взрывает и уничтожает.СВО не позволено.Стратегия такова.
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7 час.
VG
Vasily Golov
Харьков.Воронежский фронт освободил в феврале- марте 1943г.Потом Манштейн из района Тульской и Рязанской обл выбил и занял Харьков.ГКО решили сначала освободить Курск,Орел,Белгород.окружить харьковскую группировку немцев.Среди генералитета немцев начались распри.Одни хотели отступления,другие-стоять до последнего.Первыми начали отступать иностранные союзники немцев.Венгры и румыны.Харьков не так сильно был разрушен.Помогали армии партизаны.Рельсовая война не позволяла доставить резервы с юга и запада.Сегодня ВСУ считают Днепр преградой для наступления войск СВО. 20 мостов работают в логистической системе по снабжению ВСУ от НАТО. Позволяем.Нет техники сегодня?Тогда Красная армия имела 450 самолетов( сегодня не более 100),800 танков (сегодня меньше значительно).Артиллерии и минометов тогда более 5 тыс стволов. Все это средства уничтожения.Сегодня иное вооружение по назначению?Уровень разный.По дальности,по точности.Тогда не было гуманизма к противнику. У НАТО война на поражение России.Это у нас ОПЕРАЦИЯ  с множеством ограничений.Мир построен на обмане России.НАТО четко заявило об этом.Франция уже прислала солдат.Ждут следующую партию.
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7 час.
Генрих
Есть &quot;Царь-бомба&quot;...и нет половины Часов-Яра...и даже штурмовики не понадобятся.  Почему нет?
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5 час.

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