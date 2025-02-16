Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ловушка для социалистов

Ловушка для социалистов

В бедных странах Африки ценят коллективизм и не любят выскочек. В богатых США, напротив, предпочитают индивидуализм.

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