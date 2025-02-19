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Царьград

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Жителям Одессы провайдер отправил сообщения о вхождении в состав России

Жителям Одессы провайдер отправил сообщения о вхождении в состав России

Один из ведущих интернет-провайдеров Украины – компания «Ланет» отправил сообщения своим абонентам из Одессы о вхождении в состав России.

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