БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фейлинг
    Мне так более интересно знать кто управляет рейтингами Путина. Очень много говорится везде про воровство на Украине, ...Кто управляет рей...
  • Вовладар Даров
    Они никому не нужны, вернее нужны пока у них есть деньги!Настоящие патриот...
  • Афонин Андрей
    Российский поезд ушёл, и вам некуда больше спешить!Настоящие патриот...

Нефть по 250 долларов за баррель невыгодна никому

Нефть по 250 долларов за баррель невыгодна никому

Война на Ближнем Востоке грозит всей мировой экономике суперценами на нефть @ Егор Алеев/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Цены на нефть резко вырастут вплоть до фантастических 250 долларов за баррель, если в конфликт на Ближнем Востоке активно втянутся Иран и США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх