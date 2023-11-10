Нефть по 250 долларов за баррель невыгодна никому

Война на Ближнем Востоке грозит всей мировой экономике суперценами на нефть @ Егор Алеев/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Цены на нефть резко вырастут вплоть до фантастических 250 долларов за баррель, если в конфликт на Ближнем Востоке активно втянутся Иран и США.