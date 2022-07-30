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Как подготовить авто к осени? Думаем заранее

Как подготовить авто к осени? Думаем заранее

Все мы помним о том, что готовить сани нужно летом. И пока большинство украинцев изнывает от жары и прячется от палящего солнца, самое время задуматься о том, как подготовить машину к наступлению осеннего периода с его прохладой, ливнями и листопадом.

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