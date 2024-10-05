В России высказались о дальнейших целях СВО после взятия Угледара под контроль

Депутат Красов: после взятия Угледара Россия продолжит выполнять задачи СВО После взятия под контроль Угладара в Донбассе Россия продолжит выполнять задачи специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
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