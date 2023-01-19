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На военной базе ЮВО в Армении проведена проверка инженерно-технического обслуживания ВВСТ

На военной базе ЮВО в Армении проведена проверка инженерно-технического обслуживания ВВСТ

Представители комиссии осмотрели места хранения ВВСТ – стоянки, боксы, ангары и парки боевых машин, оценили готовность техники к учебным мероприятиям, выполнение плана мероприятий и качество выполненных работ сезонного обслуживания ВВСТ.

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