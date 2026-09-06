Счастье ушедшее в 27

В 27 лет у Дениса было всё: успешный бизнес, лучший друг Егор и молчаливая тень матери за спиной. Но в одно утро рушатся контракты, Егор исчезает с деньгами, а мир сужается до размеров старой кухни.
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