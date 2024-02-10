МО РФ: Шойгу осмотрел новые образцы дронов от производителя «Ланцетов»

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ознакомился с обновленными образцами ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), над выпуском которых работает группа компаний ZALA Aero, входящая в состав концерна «Калашников».
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