В Курске произошел пожар в складских помещениях

В Курске на складах, сообщает управление МЧС по Курской области в официальном Telegram-канале. По данным ведомства, пожар происходит в складских помещениях, расположенных по периметру трехэтажного здания магазина сантехники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии