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Четыре человека погибли, еще 29 пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск

Четыре человека погибли, еще 29 пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск

Четыре человека погибли, еще 29 пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск. Об этом стало известно 9 сентября.

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