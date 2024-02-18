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Эксперт оценил возможность получения наград космонавтами Кикиной и Федяевым

Эксперт оценил возможность получения наград космонавтами Кикиной и Федяевым

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев могут не получить звание Героев России из-за того, что летали на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX.

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