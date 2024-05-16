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Петербургский дневник

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В Петербурге стартовал фестиваль «ТранспортФест»

В Петербурге стартовал фестиваль «ТранспортФест»

Он проходит в городе в пятый раз В Петербурге в четверг, 16 мая, стартовал Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест», который проходит в Северной столице в пятый раз, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города.

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