В Петербурге стартовал фестиваль «ТранспортФест»

Он проходит в городе в пятый раз В Петербурге в четверг, 16 мая, стартовал Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест», который проходит в Северной столице в пятый раз, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города.
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