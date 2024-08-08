Россияне назвали главные качества настоящего друга

«Одноклассники» и Дзен провели опрос* и узнали, что российские пользователи считают дружбой, какие качества больше всего ценят в друзьях, как предпочитают с ними видеться и общаться, какую разницу в возрасте считают оптимальной.
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