В Молдавии на сегодня энергетический кризис сравнивают с 90-ми годами

Сравним со спадом экономики в 90-х годах сегодняшний беспрецедентный энергетический кризис в Молдавии, заявил депутат от оппозиционного в республике блока «Победа» Василий Боля 27 декабря в своем Telegram-канале.
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