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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о критике судейства после матча с «Сандерлендом»: «Долг каждого – стараться улучшать футбол. Для этого я должен отвечать прямо и честно»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета высказался о своей критике в адрес судейства после матча с « Сандерлендом » (2:0) в АПЛ .

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