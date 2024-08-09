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"Бахмутская мясорубка" покажется сказкой: Белоусов достал "козырь" для Курска. Вагнерам дана особая команда

"Бахмутская мясорубка" покажется сказкой: Белоусов достал "козырь" для Курска. Вагнерам дана особая команда

Министр обороны России Андрей Белоусов достал из рукава "козырь" для Курска, отправив вперёд вагнеров и дав им особую команду.

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