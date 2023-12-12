«Штурм Перекопа» — договорняк Врангеля и Фрунзе

Мифотворчеством активно занимались и белые, и красные Александр Широкорад На фото: танк «Москвич-пролетарий» («За Русь святую»), захваченный солдатами Красной Армией у войск Главнокомандующего Русской Армией Петра Николаевича Врангеля в Крыму (Фото: Репродукция ТАСС) Гражданская война в СССР закончилась как-то скучно и даже пошло.