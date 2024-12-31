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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: Джеймс Ван может стать режиссером кинокомикса TMNT: The Last Ronin Ранее в этом ...

Слух: Джеймс Ван может стать режиссером кинокомикса TMNT: The Last Ronin Ранее в этом ...

Слух: Джеймс Ван может стать режиссером кинокомикса TMNT: The Last RoninРанее в этом Как уже изветсно, Paramount Pictures разрабатывает полнометражную киноадаптацию известной серии комиксов от IDW – Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin с рейтингом R, а теперь у проекта, по слухам, может появиться… источник#Paramount_Pictures.

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