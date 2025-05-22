В ВСУ допустили моментальный обвал фронта на покровском направлении

Из-за роста активности российских дронов Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) испытывают проблемы, которые могут привести к моментальному падению обороны города.
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