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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Минстрой РФ установил новую цену на квадратный метр

Минстрой РФ опубликовал проект приказа «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2024 года».

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