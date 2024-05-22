Торнадо разрушил полностью один из американских городов

Сильный торнадо разрушил во вторник небольшой городок в Айове, заявили власти. На снимках из города Гринфилд видно, что дома превратились в руины, повсюду разбросаны обломки, а несколько больших ветряных турбин рухнули.
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