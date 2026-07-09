Врач посоветовал пять действий для улучшения здоровья

Британский врач общей практики Амир Хан поделился с читателями Daily Mirror простыми и доступными рекомендациями, которые помогут укрепить физическое и психическое здоровье без каких-либо финансовых затрат .
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