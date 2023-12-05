Из-за фильма «Слово пацана» в России убили 15-летнего мальчика, заявила депутат Останина Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериалы «Слово пацана.
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